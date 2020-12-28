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  4. Bursa merkezli 2 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 15 kişi gözaltına alındı

Bursa merkezli 2 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 15 kişi gözaltına alındı

28.12.2020 10:27 | Son Güncelleme:
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Bursa merkezli iki ilde yapılan eş zamanlı operasyonda "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak, örgüt kapsamında nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, tehdit" suçlarından aranan 15 kişi gözaltına alındı.Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa merkezli yapılan eş zamanlı operasyonda Bursa ve Ankara’da, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak, örgüt kapsamında nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, tehdit" suçlarından aranan 15 kişi gözaltına alındı.Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda ise, 7 adet ruhsatsız tabanca, 95 adet fişek, 1 adet av tüfeği ele geçirildi.Mevcutlu olarak adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden, S.P, M.P, T.P, İ.B, K.H, M.A, B.K, S.D, T.T, U.A, T.S, H.T, C.B isimli 13 şahıs tutuklanırken, S.S ve U.A isimli 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa merkezli iki ilde yapılan eş zamanlı operasyonda "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak, örgüt kapsamında nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, tehdit" suçlarından aranan 15 kişi gözaltına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa merkezli yapılan eş zamanlı operasyonda Bursa ve Ankara’da, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak, örgüt kapsamında nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, tehdit" suçlarından aranan 15 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda ise, 7 adet ruhsatsız tabanca, 95 adet fişek, 1 adet av tüfeği ele geçirildi.
Mevcutlu olarak adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden, S.P, M.P, T.P, İ.B, K.H, M.A, B.K, S.D, T.T, U.A, T.S, H.T, C.B isimli 13 şahıs tutuklanırken, S.S ve U.A isimli 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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