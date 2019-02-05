Bursa merkezli 20 ilde FETÖ operasyonu

Bursa merkezli 20 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 20'si muvazzaf, 3'ü eski asker 32 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün "mahrem askeri yapılanması" ve "ardışık/periyodik arama" yöntemlerinin deşifre edilmesi çalışmaları kapsamında operasyon başlattı.
Bursa, Kocaeli, Ankara, Eskişehir, İstanbul, Muş, Adıyaman, Giresun, Kahramanmaraş, Amasya, Siirt, Batman, Diyarbakır, Tekirdağ, İzmir, Bayburt, Mardin, Hatay, Ağrı ve Sivas'ta önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 32 zanlı yakalandı.
Şüphelilerden 20'sinin muvazzaf, 3'ünün eski asker olduğu öğrenildi. Bu kişilerin, FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması" üyesi oldukları ve büfe telefonlarından mahrem imamlarca ardışık/periyodik arandıkları öne sürüldü.
Diğer 9 zanlının ise FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla haklarında önceden çıkarılan yakalama kararı doğrultusunda gözaltına alındığı belirtildi.
İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Valilik açıkladı! 2 ilçede sokağa çıkma yasağı
Lambriniadis açıkladı: Erdoğan, Putin'i iki kez reddetti
Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var
'Barışçıl çözüm' için Venezuela ordusuna çağrı!
Devlet Bahçeli'den İlber Ortaylı'ya tepki
Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok
"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin
Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'
Okuyucu Yorumları 0 yorum