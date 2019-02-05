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Bursa merkezli 20 ilde FETÖ operasyonu: 32 kişi gözaltına

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 10:11 | Son Güncelleme

Bursa’da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 ayrı ilde FETÖ’nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Bursa’da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 ayrı ilde FETÖ’nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 32 kişi gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde yeniden yapılanmaya giden ve daha önce ihraç edilmiş örgüt mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; hakkında yakalama kararı çıkarılan 23’ü muvazzaf 32 kişi gözaltına alındı.
Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma başlatılmasıyla birlikte operasyon için düğmeye bastı. TEM ekipleri, Bursa merkezli 20 ilde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda aralarında 23 tanesi muvazzaf asker toplam da 32 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan askerlerin ankesörlü telefonlarla örgütle görüşme halinde oldukları öğrenildi. FETÖ şüphelileri ilk işlemleri için emniyete götürüldü. Şüphelilerin buradaki işlemleri devam ediyor.

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