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Bursa merkezli 20 ildeki FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 09:09 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 20'si muvazzaf, 3'ü eski asker 32 zanlı, adliyeye getirildi

Bursa merkezli 20 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 20'si muvazzaf, 3'ü eski asker 32 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bursa, Kocaeli, Ankara, Eskişehir, İstanbul, Muş, Adıyaman, Giresun, Kahramanmaraş, Amasya, Siirt, Batman, Diyarbakır, Tekirdağ, İzmir, Bayburt, Mardin, Hatay, Ağrı ve Sivas'ta bazı adreslere yapılan baskınlarda yakalanan 32 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından Bursa Adliyesine getirildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütün "mahrem askeri yapılanması" ve "ardışık/periyodik arama" yöntemlerinin deşifre edilmesi çalışmaları dolayısıyla 5 Şubat'ta operasyon başlatılmıştı. Operasyonda, 20'si muvazzaf, 3'ü eski asker 32 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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