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Bursa merkezli 25 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 26 gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 09:52 | Son Güncelleme

BURSA'da Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında halen görevde olan bir yarbayın da bulunduğu 26 şüphelinin yakalanması için Bursa merkezli 15 ilde operasyon başlatıldı.

Bursa merkezli 25 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 26 gözaltı kararı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA'da Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında halen görevde olan bir yarbayın da bulunduğu 26 şüphelinin yakalanması için Bursa merkezli 15 ilde operasyon başlatıldı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin TSK içerisine yerleştirdiği örgüt mensuplarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 26 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı. Kararın ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri şüphelilerin yakalanmaları için çalışma başlattı. Aralarında halen görevde oldukları öğrenilen 1 yarbay, 1 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 2 teğmen, 8 astsubayın da bulunduğu 26 kişinin adreslerini tespit eden ekipler, Bursa merkez olmak üzere Adana, Ankara, Balıkesir, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzurum, Hakkari, İzmir, İstanbul, Kocaeli, Muğla, Şanlıurfa ve Yalova'da çok sayıda polisle eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltıların devam ettiği belirtildi.

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Bursa merkezli 25 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 26 gözaltı kararıBursa merkezli 25 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 26 gözaltı kararı

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