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Bursa merkezli 25 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 49 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 08:53 | Son Güncelleme

BURSA merkezli 25 iide eş zamanlı gerçekleştirilen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında TSK'nın içerisine yerleştirilmiş ve aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu 49 kişi gözaltına alındı.

Bursa merkezli 25 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 49 gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA merkezli 25 iide eş zamanlı gerçekleştirilen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında TSK'nın içerisine yerleştirilmiş ve aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu 49 kişi gözaltına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisine sızan askerleri tespit etti. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan izinle operasyon için harekete geçen ekipler, Bursa merkezli 25 ilde eş zaman olarak operasyon düzenledi. Operasyonda, büfe telefonlarından ardışık/periyodik olarak arandıkları belirlenen; 2 Yüzbaşı, 3 Üsteğmen, 2 Teğmen, 17 Astsubay ve 1 Uzman Çavuşun aralarında bulunduğu 49 askeri personel gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Bursa Eminyet Müdürlüğü'ne getirildi.

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Bursa merkezli 25 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 49 gözaltıBursa merkezli 25 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 49 gözaltıBursa merkezli 25 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 49 gözaltı

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