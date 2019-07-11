Bursa merkezli 3 ilde narkotik operasyonu: 13 gözaltı

Bursa merkezli 3 ilde yapılan narkotik operasyonunda 13 zehir taciri yakalandı.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 aylık teknik takibin ardından uyuşturucu satan şahıslara operasyon düzenledi. 3 aylık çalışmalar neticesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara Bursa, İstanbul ve Balıkesir illerinde çok sayıda polis memurunun iştirakiyle eş zamanlı baskın yapıldı.

Yapılan baskınlarda zehir ticareti yapan 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ev, iş yeri ve arabalarında yapılan aramalarda 440 gram metamfetamin, 15 gram esrar, bir miktar uyuşturucu hap, bir miktar bonzai, 5 adet hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 6 bin 170 lira para ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 13 kişiden 11’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.



