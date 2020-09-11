Bursa merkezli 3 ilde 'Sertifikalı Jigolo' operasyonu! Gözaltılar var

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa ilinde ikamet eden bir müştekinin Nitelikli Dolandırıcılık suçu ile ilgili olarak başvurusuna harekete geçti. Ekipler başlattığı incelemelerin ardından Bursa dahil farklı illerde ikamet eden aynı şekilde dolandırılan 13 müştekiyi daha tespit etti.

TEHDİT VE ŞANTAJ YAPMIŞLAR

Ekipler, müştekilerin internette gezindikleri sırada, ' Jigolo olma ve haftalık yüksek kazanç elde etme ' vaadinde bulunan bir site ile iletişime geçtikleri, kolay yoldan para kazanma fırsatı bulduğunu düşünen müştekilerden, Vip ve Gold üyelik gibi isimlerle para talebinde bulunulduğu tespit etti. Sonrasında dolandırıcıların müştekilerin yolladığı bilgi ve görüntülerle, ' Bu konuyu aile ve sosyal çevresine duyurarak kendilerini rezil edecekleri yönünde tehdit ve şantaj yaparak kazanç sağladıkları belirledi.

Tespit edilen 14 müştekinin toplamda 250 bin Türk lirasının üzerinde dolandırıldığını ve şüphelilerin hesap hareketlerinin incelendiğinde 4 aylık dönemde toplamda 1 milyon 500 bin lira hareket olduğunu tespit ekipler şüphelilerin lüks bir hayat sürdüğünü belirledi.