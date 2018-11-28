HABER

Bursa merkezli 8 ildeki "sahte tarım ilacı" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 18:19 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 20 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Bursa merkezli 8 ilde, sahte tarım ilacı üreten ve satan suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Bursa, Balıkesir, İstanbul, Tekirdağ, Aydın, Muğla, İzmir ve Antalya'da, "Suç Örgütü Kurmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık" suçunu işlediği iddiasıyla yakalanan 20 şüphelinin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 20 zanlıdan 5'i savcılıktaki ifadesinin ardından salıverilirken, 6 zanlı ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 9 şüpheli da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 24 Kasım'da, "Suç Örgütü Kurmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık" suçunu işlediği tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik Bursa, Balıkesir, İstanbul, Tekirdağ, Aydın, Muğla, İzmir ve Antalya'da düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Operasyonda, sahte tarım ilacı ve gübre üretim fabrikası, ilaçların saklandığı depo ve satıldığı bayi ile ev, araç ve müştemilatlarda yapılan aramalarda, piyasa değeri 200 milyon lira olan sahte tarım ilacı, gübre ve hammadde ele geçirilmişti.

PARTNERKraliyet'te Meghan krizi!Kraliyet'te Meghan krizi!
Karadeniz'deki kötü hava koşulları boğaz trafiğini aksattıKaradeniz'deki kötü hava koşulları boğaz trafiğini aksattı
Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın tüm seferler iptalGökçeada ve Bozcaada'ya yarın tüm seferler iptal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
6 kişi Bursa Jandarma operasyon sahte tarım ilacı tutuklandı

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Detaylar ortaya çıktı! Şeyma Subaşı'ndan Miami'ye ve özel jete veda

Detaylar ortaya çıktı! Şeyma Subaşı'ndan Miami'ye ve özel jete veda

Gebze'deki viyadük faciasında 3 işçi öldü, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Gebze'deki viyadük faciasında 3 işçi öldü, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Erdoğan'la tokalaşmadı!

Erdoğan'la tokalaşmadı!

Başkentte bakanlık çalışanlarına operasyon!

Başkentte bakanlık çalışanlarına operasyon!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Dikkat! Meteoroloji açıkladı: Kar kapıda

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump anlaştı! Kritik görüşme

Erdoğan ile Trump anlaştı! Kritik görüşme

Atatürk’e hakaret eden muhtara hapis cezası

Atatürk’e hakaret eden muhtara en üst sınırdan ceza!

Selde cansız bedeni bulunan sahibinin başından bir an olsun ayrılmadı

Evler suya gömüldü! Acı haber geldi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan Suriyeliler için olay sözler

Suriyeliler için olay sözler: Tehdit oluşturuyorlar

Bakan Gül'den İngiltere'nin Akın İpek kararına tepki

İngiltere'nin kararına Türkiye'den sert tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.