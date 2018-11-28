Bursa merkezli 8 ilde, sahte tarım ilacı üreten ve satan suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Bursa, Balıkesir, İstanbul, Tekirdağ, Aydın, Muğla, İzmir ve Antalya'da, "Suç Örgütü Kurmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık" suçunu işlediği iddiasıyla yakalanan 20 şüphelinin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 20 zanlıdan 5'i savcılıktaki ifadesinin ardından salıverilirken, 6 zanlı ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 9 şüpheli da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 24 Kasım'da, "Suç Örgütü Kurmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık" suçunu işlediği tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik Bursa, Balıkesir, İstanbul, Tekirdağ, Aydın, Muğla, İzmir ve Antalya'da düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Operasyonda, sahte tarım ilacı ve gübre üretim fabrikası, ilaçların saklandığı depo ve satıldığı bayi ile ev, araç ve müştemilatlarda yapılan aramalarda, piyasa değeri 200 milyon lira olan sahte tarım ilacı, gübre ve hammadde ele geçirilmişti.

