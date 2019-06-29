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Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 12 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2019 15:24 | Son Güncelleme

BURSA merkezli 15 ilde FETÖ/PDY’nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 12 tutuklama

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA merkezli 15 ilde FETÖ/PDY’nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 12'si tutuklandı. 7'si etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan, 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün askeri yapılanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda büfelerdeki kontörlü telefonlardan, 'mahrem imamlar' tarafından ardışık ve periyodik olarak arandıkların belirlenen, 14'ü, yarbay, binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen, teğmen ve astsubay rütbesinde muvazzaf asker olan 26 kişinin yakalanması için 19 Haziran'da operasyon düzenlendi. Bursa merkezli 15 ilde yapılan baskınlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 23 şüpheli, Cumhuriyet Savcılığı tarafından alınan ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden, 1 tabip binbaşı, 2 üsteğmen, 7 astsubay ve 2 kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere 12 kişi tutuklandı. 7’si etkin pişmanlık yasasından faydalanmak üzere 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 12 tutuklamaBursa merkezli FETÖ operasyonunda 12 tutuklamaBursa merkezli FETÖ operasyonunda 12 tutuklama

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