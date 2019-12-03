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Bursa merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan şüphelilerden 16'sı adliyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 09:48 | Son Güncelleme

Bursa merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan şüphelilerden 16'sı adliyede

Bursa merkezli 23 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak işlemleri tamamlanan aralarında muvazzaf rütbeli askerlerin de bulunduğu 16 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içine yerleştirilmiş örgüt üyelerinin deşifresine yönelik çalışmalar doğrultusunda yakalanan zanlılardan 16'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye getirildi.

Gözaltında bulunan bir şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bursa'daki büfe telefonlarından ardışık periyodik olarak arandıkları tespit edilen 2 muvazzaf yüzbaşı, 7'si muvazzaf 9 üsteğmen, bir muvazzaf teğmen, 14'ü muvazzaf 16 astsubay, 2'si muvazzaf 3 uzman çavuş ve askeri okulla ilişiği kesilen 15 öğrenci hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Bursa, İstanbul, Ankara, Şırnak, Kırıkkale, Eskişehir, Antalya, Tunceli, İzmir, Muş, Muğla, Hatay, Mardin, Yozgat, Van, Hakkari, Malatya, Çankırı, Balıkesir, Trabzon, Afyonkarahisar, Diyarbakır ve Mersin'de belirlenen adreslere 22 Kasım'da düzenlediği operasyonda bu kişilerin tamamı gözaltına almıştı. Soruşturmayı genişleten ekipler, 27 Kasım'da da bir şüpheliyi yakalamıştı. 47 zanlıdan 30'u etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olmuş, sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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