Bursa merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda, aralarında mahrem imam ve muvazzaf teğmenlerin de bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızan ya da örgüt tarafından sızdırılan şüphelilerin deşifre edilmesine yönelik operasyonlarda, daha önce gözaltına alınan ve etkin pişmanlıktan faydalananların ifadelerinden hareketle 30 örgüt üyesinin ismine ulaştı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında 14 mahrem imam ve 4 muvazzaf teğmenin de bulunduğu şüpheliler hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından polis ekipleri harekete geçti.
Bursa, İstanbul, Ankara, Iğdır, Şırnak, Hatay, Trabzon, Çorum, Van ve Kocaeli'ndeki adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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