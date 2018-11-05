Bursa merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltı sayısı 27'ye yükseldi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, aralarında "mahrem imam"la muvazzaf teğmenlerin de bulunduğu 8 kişiyi daha gözaltına aldı.
Böylece gözaltı sayısı 27'ye yükseldi. Şüpheliler emniyet müdürlüğüne getirildi.
TEM Şubesi ekipleri, TSK'ya sızan ya da örgüt tarafından sızdırılan şüphelilerin deşifre edilmesine yönelik operasyonlarda daha önce gözaltına alınan ve etkin pişmanlıktan faydalananların ifadelerinden hareketle 30 örgüt üyesinin ismine ulaşmıştı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca aralarında 14 mahrem imam ve 4 muvazzaf teğmenin de bulunduğu şüpheliler hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından polis ekipleri, 2 Kasım Cuma günü Bursa, İstanbul, Ankara, Iğdır, Şırnak, Hatay, Trabzon, Çorum, Van ve Kocaeli'deki adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemiş,19 kişi gözaltına alınmıştı.
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