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Bursa merkezli fuhuş operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 13:33 | Son Güncelleme

Ankara, Antalya ve Bursa'da 13 adrese eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalandı

Bursa merkezli 3 ilde kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları öne sürülen 11 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Bursa, Ankara ve Antalya'da yaptıkları 3 ay süren teknik takip sonucu bazı kişilerin fuhuş yaptırmak amacıyla başka illerden kadın getirdiği, bu kadınlara internet sitesi ve sosyal medya üzerinden ilan açtıklarını tespit etti.

Ekipler, yapılan çalışmalarda şüphelilerin, şifreli konuşarak otel, apart ve evlere taksiyle götürüp getirdiği kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları ve aldıkları paralarla lüks bir hayat yaşadıklarını belirledi.

Üç ilde 13 adrese adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği, fuhuş yaptırdıkları kadınların bilgilerinin bulunduğu bilgisayar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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ahlak Bursa fuhuş merkezli operasyon

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