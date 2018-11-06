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Bursa merkezli "sahte kaza tutanağı" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 13:20 | Son Güncelleme

Hasarlı trafik kazalarına karışanlar için gerçeğe aykırı, usulsüz evrak düzenleyerek kasko ve sigorta şirketlerini dolandırdıkları iddia edilen 22 kişi gözaltına alındı

Bursa merkezli 4 ilde, hasarlı trafik kazalarına karışanlar için gerçeğe aykırı ve usulsüz evrak düzenleyerek kasko ve sigorta şirketlerini dolandırdıkları iddia edilen 22 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin, sürücü ehliyeti olmadan hasarlı trafik kazasına karışanlara ulaşıp yeni kaza yapılmış gibi usulsüz evrak düzenlediklerini belirledi.

Şüphelilerin tek taraflı hasarlı kazalara iki araç karışmış gibi evrak düzenleyerek kasko ve sigorta şirketlerini dolandırdıklarını da ortaya çıkaran ekip, Bursa ve 3 ilde önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 22 kişi, Bursa Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

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Anahtar Kelimeler:
usulsüzlük

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