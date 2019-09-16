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Bursa merkezli "uyuşturucu etkili hap" operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 10:53 | Son Güncelleme

Bursa merkezli 9 ilde 3 aydır sürdürülen ve uyuşturucu etkili 430 bin hapın ele geçirildiği operasyonlarda yakalananlardan 18'i adliyeye getirildi

Bursa merkezli 9 ilde ihraç amaçlı üretilen ancak yasa dışı yollarla piyasaya sürülen uyuşturucu etkili 430 bin hapın ele geçirildiği operasyonlarda gözaltına alınan 20 şüpheliden 18'i adliyeye sevk edildi.

Bursa'nın yanı sıra Samsun, Erzurum, Karaman, Eskişehir, Adana, Van, İstanbul ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 20 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 2'si ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı, 18'i ise adliyeye getirildi.

Bursa merkezli 9 ilde 3 aydır sürdürülen operasyonlarda, ihraç amaçlı üretilen ancak yasa dışı yollarla piyasaya sürülen uyuşturucu etkili 430 bin hap ele geçirilmişti. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 13 Eylül'de 20 şüpheliyi gözaltına almıştı. Çalışma kapsamında, daha önce 16 şüpheli tutuklanmış, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
adliye Bursa narkotik uyuşturucu hap

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