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Bursa merkezli uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 11:10 | Son Güncelleme

Operasyonda, 25 şüpheli gözaltına alındı

Bursa ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 25 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa ve İstanbul'daki 7 farklı adreste, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Söz konusu adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, "Uyuşturucu satın aldıkları ve bulundurdukları" gerekçesiyle gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Operasyonun devamında çalışmalarını genişleten ekipler, İstanbul ve Bursa'daki bazı adreslerde arama yaptı. Ekipler, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheliyi daha yakaladı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, yaklaşık 5,5 kilogram esrar ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Bursa İstanbul Bursa uyuşturucu operasyonu

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