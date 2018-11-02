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Bursa merkezli uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 13:10 | Son Güncelleme

Uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli yakalandı

Bursa merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 28 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kuran ve bu kapsamda uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik Bursa kent merkezi ile İstanbul'daki 20 adrese şafak vakti operasyon düzenledi.

Özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin yanı sıra narkotik dedektör köpeği "Rona"nın da katıldığı operasyonda, uyuşturucu satışı yaptıkları öne sürülen 28 şüpheli yakalandı.

Operasyonda, 850 gram sentetik uyuşturucu, 90 gram esrar ile 6 ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Bu arada, Mudanya ilçesindeki bir villaya yapılan baskında, lüks bir otomobil ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği öne sürülen 36 bin liraya el konuldu.

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