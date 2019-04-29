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Bursa merkezli uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 12:12 | Son Güncelleme

İstanbul ve Bursa'da yakalanan 24 zanlı adliyeye sevk edildi

Bursa ve İstanbul'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yaklaşık 3 aylık çalışmanın ardından gözaltına alınan 24 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında bir polisin de bulunduğu şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları, uyuşturucu ve silah ticareti ticareti yaptıkları, Marmara Bölgesi'ndeki satıcı ve kullanıcılara uyuşturucu temin ettikleri ileri sürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki gün önce Bursa ve İstanbul'da bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 24 zanlıyı gözaltına almıştı.

Şüphelilerin adres ve evlerinde yapılan aramalarda bin 101 uyuşturucu hap, 980 gram esrar, 114 gram sentetik uyuşturucu, 8 gram kokain, 7 ruhsatsız tabanca, 500 fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen çok miktarda döviz ele geçirilmişti.

Aynı soruşturma çerçevesinde daha önce 8 zanlı tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa operasyon uyuşturucu

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