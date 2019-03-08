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Bursa Milletvekili Aydın: "Türkiye’de biri hak, biri batıl olan iki parti var. Üçüncü bir parti yok"

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.03.2019 10:16 | Son Güncelleme

AK Parti Bursa Milletvekili Müfit Aydın, şu anda Türkiye’de biri hak, biri batıl olan iki partinin olduğunu ve üçüncüsünün olmadığını söyledi.AK Parti Bursa milletvekilleri Müfit Aydın ve Atilla Ödünç, seçim ofisi açılışında vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

AK Parti Bursa Milletvekili Müfit Aydın, şu anda Türkiye’de biri hak, biri batıl olan iki partinin olduğunu ve üçüncüsünün olmadığını söyledi.
AK Parti Bursa milletvekilleri Müfit Aydın ve Atilla Ödünç, seçim ofisi açılışında vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Cumhur İttifakı Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz’ın da katıldığı açılışta konuşan Aydın, "Bizler resmin büyüğünü görmek mecburiyetindeyiz. Eğer biz bu resmin büyüğünü görmezsek, yarın öbür gün bizi hezimete götürür. 600 yılı aşkın 22 milyon kilometrekareye hükmetmiş ecdadın torunlarıyız. Şu anda 780 bin kilometreye düştük. Fakat bunu dahi bize çok görüyorlar. Zamanında teröristlerle bizi baskı altına almaya çalıştılar. Baktılar ki olmuyor, FETÖ ile devleti çökertmeye çalıştılar. 30-40 yıl Türkiye’nin en zeki olabilecek çocuklarını 15 Temmuz’da biz nasıl başarılı olabiliriz diye hazırladılar. Fakat 15 Temmuz, dünyaya verilen bir dersti. Son zamanlarda ise domates, biber ve patlıcana el attılar. Bunlar 31 Mart seçimlerine kadar her türlü melaneti yapacaklar" dedi.
Şu anda Türkiye’de 2 tane partinin olduğunu belirten Aydın, "Birisi hak birisi batıldır. Üçüncü bir parti yoktur. Bazı bölgelerde zillet ittifakının bir tane bile belediye başkan adayı yok. Böyle şey olur mu? Erkekseler adaylarını koysunlar. Böyle bir şey yapmadıklarına göre, demek ki alttan bir işler çevirmeye gayret ediyorlar. Onların derdini davasını biz iyi biliyoruz" diye tepki gösterdi.
Bugüne kadar yapılan projelerin karşısına hep birilerinin çıktığını belirten Aydın, "Çıkanlar ise ’6 şeridi 8 şeride çıkarın’ diye bir şey mi diyor? İzmir-İstanbul arası otoban yapıyoruz. Karşı çıkıyor. Şehir hastaneleri yapıyoruz. Karşı çıkıyor. Bu millet ile ne alıp veremedikleri var? Biz onların ne kadar zulmettiğini çok iyi biliyoruz" diye konuştu.
Vatandaşın halen bir memurun kapısına gidip kendisini aradığını belirten Aydın, "arayan da ’Bir telefon etseniz bakanım da beni içeri alsın’ diyor. Bundan sonra şefi de, müdürü de, valisi de, biz nasıl gelip size sizin hizmetkarınız diyorsak. Onlar da aynısını diyecek. Cumhurbaşkanlığı sisteminin esası budur. Sizlerin desteği ile 31 Mart’ta da taçlanacaktır" şeklinde konuştu.
Yıldırım ilçesindeki esnafı ziyaret eden Ödünç ise, "Yıldırımlılar bugüne kadar desteğini esirgemedi. Her bir vatandaşımıza ve teşkilatımıza teşekkür ederiz. 31 Mart seçimleriyle birlikte Yıldırım’da Cumhur İttifakı’nın desteği ile eksik kalan ve yeni projelerimize başlayacağız" dedi.
Konuşmaların ardından seçim ofisi coşkulu bir şekilde hizmete açıldı.

Bursa Milletvekili Aydın: "Türkiye’de biri hak, biri batıl olan iki parti var. Üçüncü bir parti yok"

Bursa Milletvekili Aydın: "Türkiye’de biri hak, biri batıl olan iki parti var. Üçüncü bir parti yok"

Bursa Milletvekili Aydın: "Türkiye’de biri hak, biri batıl olan iki parti var. Üçüncü bir parti yok"

Bursa Milletvekili Aydın: "Türkiye’de biri hak, biri batıl olan iki parti var. Üçüncü bir parti yok"

Bursa Milletvekili Aydın: "Türkiye’de biri hak, biri batıl olan iki parti var. Üçüncü bir parti yok"

Bursa Milletvekili Aydın: "Türkiye’de biri hak, biri batıl olan iki parti var. Üçüncü bir parti yok"

Bursa Milletvekili Aydın: "Türkiye’de biri hak, biri batıl olan iki parti var. Üçüncü bir parti yok"

Bursa Milletvekili Aydın: "Türkiye’de biri hak, biri batıl olan iki parti var. Üçüncü bir parti yok"

Bursa Milletvekili Aydın: "Türkiye’de biri hak, biri batıl olan iki parti var. Üçüncü bir parti yok"

Bursa Milletvekili Aydın: "Türkiye’de biri hak, biri batıl olan iki parti var. Üçüncü bir parti yok"

Bursa Milletvekili Aydın: "Türkiye’de biri hak, biri batıl olan iki parti var. Üçüncü bir parti yok"

Bursa Milletvekili Aydın: "Türkiye’de biri hak, biri batıl olan iki parti var. Üçüncü bir parti yok"

Bursa Milletvekili Aydın: "Türkiye’de biri hak, biri batıl olan iki parti var. Üçüncü bir parti yok"

Bursa Milletvekili Aydın: "Türkiye’de biri hak, biri batıl olan iki parti var. Üçüncü bir parti yok"

Bursa Milletvekili Aydın: "Türkiye’de biri hak, biri batıl olan iki parti var. Üçüncü bir parti yok"

Bursa Milletvekili Aydın: "Türkiye’de biri hak, biri batıl olan iki parti var. Üçüncü bir parti yok"

Bursa Milletvekili Aydın: "Türkiye’de biri hak, biri batıl olan iki parti var. Üçüncü bir parti yok"

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