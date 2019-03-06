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Bursa Milletvekili Kılıç:

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.03.2019 10:44 | Son Güncelleme

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Yenişehirli vatandaşların tercihinin Cumhur İttifakı’ndan yana olduğunu söyledi.Bursa Milletvekili Kılıç seçim çalışmalarını AK Parti ve MHP Yenişehir ilçe teşkilatının yoğun katılımıyla ilçe merkezi ve köylerde sürdürdü.Gencinden yaşlısına herkes ile tek tek ilgilenen Kılıç, Türkiye’nin geleceğinin aydınlık olduğunu söyledi.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Yenişehirli vatandaşların tercihinin Cumhur İttifakı’ndan yana olduğunu söyledi.
Bursa Milletvekili Kılıç seçim çalışmalarını AK Parti ve MHP Yenişehir ilçe teşkilatının yoğun katılımıyla ilçe merkezi ve köylerde sürdürdü.
Gencinden yaşlısına herkes ile tek tek ilgilenen Kılıç, Türkiye’nin geleceğinin aydınlık olduğunu söyledi. Öğrencilerle de bir araya gelen Kılıç, onların sorularını samimiyetle cevapladı. Görüşmenin sonunda Kılıç, çocuklarla selfi çektirmeyi de ihmal etmedi.
Vatandaşların teveccühünün, Cumhur İttifakı’ndan yana olduğunu belirten Kılıç, "İnşallah Türkiye’nin geleceği aydınlık. Vatandaşımız yapılan hizmetlerden memnun. Daha iyilerini ve devamını istiyor. İnşallah Yenişehir’e de bu güzellikleri hep birlikte kazandıracağız. Ziyaret ettiğimiz Ziraat Odası’nda çiftçilerimizle üreticilerimizle bir araya geldik. Onların sıkıntılarını ve memnuniyetlerini dinledik. Bir takım meselelerin çözümüne de vesile olduk. Yenişehir’de Cumhur İttifakı’na olan teveccühün her geçen gün arttığının farkındayız. 26 günümüz kaldı. Güzel bir zaferi tüm Türkiye’ye duyuracağız" dedi.
Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik ise, "Bugün bir kez daha gördük ki, Bursa’nın diğer ilçelerinde olduğu gibi Yenişehir’de de Cumhur İttifakı vatandaşımız tarafından kabul görmüştür. 5 yıllık zaman içerisinde gerçekleştirmiş olduğumuz çalışmaların devamı niteliğinde her iki teşkilatımızla gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah bu çalışmamız 31 Mart’tan sonra artarak devam edecektir" şeklinde konuştu.
Esnafından çalışanına, öğrencisinden emeklisine güzel tepkiler aldıklarını belirten Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Davut Aydın da, "31 Mart seçimlerinin herkese hayırlı olmasını diyoruz. Şu anda yapılan hizmetler yapacağımız hizmetlerin teminatıdır. Bitme aşamasına gelen ve başlayacak projelerimiz var. Onlarla birlikte Yenişehir’i adına yakışır hale getireceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Bursa Milletvekili Kılıç:

Bursa Milletvekili Kılıç:

Bursa Milletvekili Kılıç:

Bursa Milletvekili Kılıç:

Bursa Milletvekili Kılıç:

Bursa Milletvekili Kılıç:

Bursa Milletvekili Kılıç:

Bursa Milletvekili Kılıç:

Bursa Milletvekili Kılıç:

Bursa Milletvekili Kılıç:

Bursa Milletvekili Kılıç:

Bursa Milletvekili Kılıç:

Bursa Milletvekili Kılıç:

Bursa Milletvekili Kılıç:

Bursa Milletvekili Kılıç:

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