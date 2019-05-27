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Bursa Milletvekili’nden, hayatını Serebral Palsi hastası kardeşine adayan ’küçükanne’ye ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 15:57 | Son Güncelleme

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, annesi öldükten sonra Serebral Palsi (SP) hastası kardeşi Tufan Çakır’a adayan ve adeta annelik yapan 25 yaşındaki Tuğçe Çakır’ı ziyaret etti.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, annesi öldükten sonra Serebral Palsi (SP) hastası kardeşi Tufan Çakır’a adayan ve adeta annelik yapan 25 yaşındaki Tuğçe Çakır’ı ziyaret etti. Aynı zamanda ortopedi doktoru olan Esgin, Tufan Çakır’ı evinde muayene ederek gerekli tedavilerin yapılması için kardeşlerin yanlarında olacağını söyledi.
Henüz 13 yaşında iken 2007 yılında annelerini kaybeden Tuğçe Çakır, 8 yaşında olan serebral palsi hastası kardeşi Tufan’a bakmaya başladı.
20 yaşındaki Tufan’ın yemek yemesinden tuvaletine kadar tüm ihtiyaçlarıyla ilgilenen Çakır, diğer yandan eğitimi tamamlayarak Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Çalışma Ekonomisi Bölümü’nden mezun oldu. Kardeşi için çalışma hayatından vazgeçen Çakır,boş vakitlerinde ise hikayeler yazmaya başladı. Çakır hikayelerini ve kardeşi ile olan fotoğraflarını ’kucukanne.t’ ismindeki sosyal medyada paylaşarak, on binlerce takipçilerine ulaştı.
Yayınevlerinin de ilgisini çeken Çakır, ’Seni Allah için Sevdim’ adındaki ilk kitabını 2017 yılında çıkarmasının ardından 2018 yılında ’Tövbe’ isimli kitabını yazdı. Çakır’ın son kitabı ise kardeşi ile yaşantısını anlattığı ’Cennet Kuşu’ oldu.
25 yaşındaki küçük annenin hayat hikayesinden etkilenen AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ise Serebral Palsi hastası Tufan Çakır’ı ve annelik yapan Tuğçe Çakır’ı evinde ziyaret etti. Tuğçe Çakır’ın yazmış olduğu kitaplar hakkında da bilgi alan Esgin, Tufan Çakır’ın durumuyla da yakından ilgilendi. Çakır’ın muayenesini gerçekleştiren Esgin, gerekli tedavilerin yapılması için destek sözü verdi.

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