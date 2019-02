Bursa mitinginde konuşan Ak Parti İl Başkanı Salman:

Ak Parti’nin Bursa mitinginde konuşan AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, “Hep beraber dâvâ aşkımızla, tükenmeyen enerjimizle, yüzümüzdeki gülümseme ve halka hizmet inancımızla çalışacağız. Sıkılmadık el, çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmayacağız." dedi.

Ayhan Salman, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitingi öncesi coşkulu kalabalığa yaptığı konuşmada, "Bursa’mıza dair hayâllerimiz var. Torunlarımıza bırakmak istediğimiz daha güçlü bir Bursa, daha güçlü bir Türkiye var. Bursa Recep Tayyip Erdoğan’a inanıyor ve güveniyor. AK kadrolara inanıyor. En büyük değer bu dâvânın bir neferi olabilmektir. Yıllardır sürdürdüğümüz AK dâvâmız için, 2023 hedeflerimiz için, birlik beraberliğimiz ve önümüzdeki nesillere daha güzel bir Bursa bırakmak için hep birlikte çalışacağız ve hep birlikte başaracağız. Biliyoruz ki, yeni projeler üretme, yeni yatırımlara yönelme vaktidir. Yeni sıçrama dönemi için 2019 bir başlangıç çizgisidir. 2019 hem Bursa’mız, hem ülkemiz, hem gönül coğrafyamız için çok önemli bir kavşaktır. Yeni yönetim sistemiyle Türkiye 31 Marttan sonra 2053 ve 2071 vizyonuna çok daha kolay ulaşacaktır. AK Parti Türk milletinin tarihiyle, kültürüyle değerleriyle olduğu kadar devletiyle kurduğu güçlü bağın sembolüdür. Bu bağ cumhur ittifakıyla çok daha güçlü hale gelmiştir. 15 Temmuz şehitlerimiz ve gazilerimiz başta olmak üzere, güvenliğimizi sağlamak için zulme karşı mücadele eden ve bu güzel topraklar için şehit ve gazi olmuş kahramanlarımıza selâm olsun. Cumhur ittifakımız 15 Temmuz hain darbe gecesinin yaşandığı; namusunu, vatanını korumak isteyen korkusuz vatan evlâtlarımız tarafından kurulmuş doğal bir ittifaktır” dedi.

“Gönüller yapmaya geldik”

Daha sonra kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, “Bursa, tarih turizminin, tarımın, sanayiin, kültürün, sanatın, sporun, termalin, tabiat ve bir çok özelliğin bir arada toplandığı, Türkiye’nin cennet köşesi. Dünyanın yetim coğrafyalarında esaretten bunalanların nefes aldığı göçmen yurdu. 3 milyonluk nüfusuyla her geçen gün büyüyen büyükşehir, Allah nasip etti Emirsultan’dan Ulucami’ye, Murâdiye’den Uludağ’a kadar 15 ay geçti. Bursa’mızı sivil toplum kuruluşlarından siyasi partilerine kadar bu şehrin bütün dinamikleriyle yönetmek için birlikte çıktık. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim. Kıymetli kardeşlerimiz, biz gönüller yapmaya geldik. Bu sebeple, insanımıza değer verip önce insan düstûruyla hizmet etmeyi öncelerken, kimseyi diğerinden üstün görmedik. Akıllı kavşak sinyalizasyon şerit genişletmeleriyle, yüzde 40’lara varan trafikte rahatlamalara sebep oldu. Tasarruflar yaptık. Her bir kuruşunuzu önemli, değerli bildik. Yetimin hakkı var dedik. Toplu ulaşımda yenilikler yaptık. Filomuza araçlar kattık. Ulaşımda iki kez indirim yaptık. Suyla alâkalı 3 kez indirim yaptık. Alt tonajı 12 tona çıkardık. Çok daha iyilerini hep birlikte yapacağız. Okullar yaptık. STK’lara destek verdik. İnşallah daha yenilerini sizlerle beraber yapacağız. Spor kulüplerimizi, STK’larımızı, derneklerimizi, camilerimizi birer parçamız kabul edip hizmetler götürdük. Devam eden yeni projelendirdiğimiz çalışmalar var, 17 ilçemizin tamamıyla alâkalı. 43 günümüz var. Cumhur ittifakı çatısı altında çok değerli teşkilat mensuplarımız, Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerimiz için, devlet için, vatan için, bayrak için, millet için hep beraber her köşeyi dolaşacağız, îzâh edeceğiz. Bizim bir dâvâmız var. Bizim bir heyecanımız var. Bizim bu ülkeye dâir hesabımız, yüreğimiz var. İnşallah MHP’li kardeşlerimizle kapı kapı gezerek derdimizi, heyecanımızı, bugünlerde kendilerini fasulye gibi nimetten sayan, bu şehre talip olan, 20 senedir yapılmış hiç bir projesi olmayanlara ders vereceğiz. Bu davanın özünde sakallı dedelerimizin, gözü yaşlı analarımızın duâları var. Kurduğumuz bu ittifakı yolundan çevirmek isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz. Derdi millet, devlet, vatan, bayrak olan ve bu çatı altında birleşen her bir AK Partili, MHP’li kardeşimizi kucaklıyorum” diye konuştu.

“Bursa ticaret hacmini 5,5 kat büyüttü”

Bursa Milletvekili Efkan Ala da yaptığı konuşmada, “Bugün sizin sandıkta ortaya koyduğunuz irâdeyle ülkeyi 2002’den beri yöneten cumhurbaşkanımızın yönetiminde Türkiye 3,5 kat büyüdü. Ama Bursa ticaret hacmini 5,5 kat büyüttü. Bugün Bursa’nın ihracat rakamı 15 milyar dolar. Dünyadaki 100’den fazla ülkeyi arkada bıraktı demektir. Sizleri, aziz Bursalıları bu başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Ülkem adına sizlerle gurur duyuyorum. Cumhurbaşkanımızın oluşturduğu güzel pozitif yönetim ikliminden Bursa ziyâdesiyle yararlanabiliyor. Bursalılara ve Türkiye’ye katkıda bulunuyor. Önümüzdeki dönemde de bu seçimlerde de ortaya koyacağınız performansla hem Türkiye’nin, hem Bursa’nın önünü net bir biçimde açacaksınız. Bursa, önümüzdeki dönemde sizin ortaya koyacağınız irade sonucunda inşallah hem genel hizmetlerde, hem uluslararası ticarette, üretimde, her bir alanda en güzel hizmetleri ortaya koyacak ve bunlardan yararlanacaktır. Bütün milletimiz de bu sonuçtan kendine düşen payı alacaktır. Biz de milletvekilleri olarak, sizlerin temsilcileri olarak, sizin ortaya koyacağınız irade sonucunda Bursa’nın en iyi hizmetler alabilmesi için her türlü katkıyı koyacağız” dedi.

Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Kapı kapı dolaşarak, sıkılmadık el bırakmadan insanımızın gönlüne girerek, her türlü hizmetle Bursa’yı buluşturduk. Tarihi eserlerin canlandırdık, manevî kimliğini ortaya çıkardık. Ulaşım noktasında diğer hususlarda yaptığımız hizmetler Bursa’da refah seviyesini arttırdı. Merkezî idârenin sağlıktan eğitime, ulaşımdan diğer sosyal imkânlara kadar sunduğu hizmetlerle Bursa’mızın yüzü güldü. Bize sahte tebessümler değil, gerçek mânâda kahkahalar atmak yakışır. Bursalı kardeşlerimiz mutluluktan gülecek Allah’ın izniyle, kadrolarımızla hazırız. Bursa’da yeni bir dönemin, yeni bir eşiğin kapısını hep birlikte açacağız. Bu buluşma motivasyonumuzun nirengi noktası, azmimizin, cesaretimizin, gayretimizin başlangıcı olacak”.

Mitinge MHP Genel Merkez Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Hidayet Vahapoğlu ve MHP İl Başkanı Cihangir Kalkancı da katıldı.