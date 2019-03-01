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Bursa motosiklet dostu bariyerlere kavuşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 21:43 | Son Güncelleme

Türkiye Motosiklet Platformu Başkan Yardımcısı Soner Kılıç: "Bursa Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü, İznik-Yenişehir hattındaki özellikle virajlı savrulma noktalarında ilk uygulamayı yaptı"

"Motorcu Dostu Bariyer Sistemi Uygulaması" kapsamında Bursa'da motosiklet dostu bariyerlerin kurulumuna başlandı.

Bursa Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerince İznik-Yenişehir Karayolu'nda iki virajdaki 700 metrelik çelik bariyerler, motosiklet dostu plakalar ile kaplandı.

Türkiye Motosiklet Platformu Başkan Yardımcısı Soner Kılıç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, motosikletten düşme durumunda çelik bariyerlerin sürücülere zarar verdiğini belirtti.

Motosiklet dostu bariyerlerle bu tehlikenin atlatılacağını dile getiren Kılıç, şunları belirtti:

"Yere düştüğümüzde bunlara vurup yol üstünde kalabileceğiz. Türkiye'de 2012 ve 2017 yılları arasında 4 bin 400 ölümlü motosiklet kazası oldu. Bunların yüzde 50'sinden fazlası da uzuv kopması nedeniyle kan kaybından. O yüzden motosiklet dostu bariyerler istedik. Bursa Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü, İznik-Yenişehir hattındaki özellikle virajlı savrulma noktalarında ilk uygulamayı yaptı."

Kılıç, özellikle motosikletlerin sıklıkla seyahat ettikleri Doğancı Barajı, Uludağ Yolu, Burhaniye ve Ayvacık gibi tehlikeli yerlerin tespit edildiğini, buralarda da aynı uygulamanın yapılacağını vurguladı.

Kılıç, AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport Şampiyonu eski motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun girişimiyle başlayan hareketin, "katil bariyer" sorunununa kalıcı bir çözüm getireceğini de sözlerine ekledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, pilot olarak hayata geçirilen "Motorcu Dostu Bariyer Sistemi Uygulaması"ını 9 Şubat'ta Antalya'da başlatmıştı.

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katil bariyer Motor

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