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Bursa Mudanya'da CHP'li Türkyılmaz kazandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 00:32 | Son Güncelleme

BURSA'nın Mudanya İlçesi'nde kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Hayri Türkyılmaz, yeniden belediye başkanı seçildi.  Bursa'nın Mudanya ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Hayri Türkyılmaz, yüzde 53.80 oy oranıyla yeniden belediye başkanı seçilirken, AK Parti'nin adayı Ahmet Murat Önal ise oyların yüzde 41.87'sini aldı.  HAYRİ TÜRKYILMAZ KİMDİR?

Bursa Mudanya'da CHP'li Türkyılmaz kazandı

Halil ÖZÇOBAN/MUDANYA (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Mudanya İlçesi'nde kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Hayri Türkyılmaz, yeniden belediye başkanı seçildi.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Hayri Türkyılmaz, yüzde 53.80 oy oranıyla yeniden belediye başkanı seçilirken, AK Parti'nin adayı Ahmet Murat Önal ise oyların yüzde 41.87'sini aldı.
HAYRİ TÜRKYILMAZ KİMDİR?
1955 tarihinde Bursa Mudanya’da doğdu. İlköğrenimini ve liseyi Mudanya’da okudu. 1979 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Bölümü’nü bitirerek elektrik mühendisi oldu. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi’nde Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Ayrıca Mudanya Tüketicileri Koruma Derneği gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında çalıştı. Siyasi hayatına 1973 yılında CHP Gençlik Kolları’nda başladı. 1980 darbesinin ardından siyasi hayatına SODEP’in ilk üyelerinden biri olarak başlayıp sırasıyla SHP ve CHP’de devam etti. 3 Dönem SHP İlçe Başkanlığı yaptı. 1991 yılında ön seçimle SHP’den Bursa Milletvekili adayı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri’nde 25 yıl aradan sonra CHP’den Mudanya Belediye Başkanı seçildi. Evli ve 4 çocuk babası olan Türkyılmaz, Fransızca biliyor.

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