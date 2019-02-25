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Bursa narkotik polisinden uyuşturucu tacirlerine baskın

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2019 13:39 | Son Güncelleme

Bursa’da narkotik ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Bursa narkotik polisinden uyuşturucu tacirlerine baskın

Bursa’da narkotik ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen şahısları gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların ifadelerinden yola çıkan ekipler, torbacılık yaptıkları tespit edilen 3 kişinin peşine düştü. Ekipler, şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 530 gram bonzai, 145 gram metamfetamin, 90 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlılardan 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğerinin işlemleri devam ediyor.

Bursa narkotik polisinden uyuşturucu tacirlerine baskın

Bursa narkotik polisinden uyuşturucu tacirlerine baskın

Bursa narkotik polisinden uyuşturucu tacirlerine baskın

Bursa narkotik polisinden uyuşturucu tacirlerine baskın

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