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Bursa'nın en yaşlısı... 109 yaşında koronavirüsü yendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 15:33 | Son Güncelleme

Bursa'nın bilinen en yaşlı insanı 109 yaşındaki Penbe Peker, yaklaşık 15 gün önce yakalandığı koronavirüsü yenerek, hastaneden taburcu oldu.

Bursa'nın en yaşlısı... 109 yaşında koronavirüsü yendi

Orhangazi ilçesine bağlı Sölöz Mahallesi'nde yaşayan Penbe Peker, rahatsızlanması üzerine Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Penbe Peker, tedavi altına alındı. 15 günde sağlığına kavuşan Peker, yapılan testlerinin negatif çıkması üzerine taburcu edildi.

86 YAŞINDAKİ KIZI DA TABURCU EDİLDİ

Penbe Peker’in 86 yaşındaki kızı Yüksel Kumral’ın da koronavirüse yakalandığı ve tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği öğrenildi. Penbe Peker ile kızı Yüksel Kumral, bir süre evlerinde karantinada tutulacak.

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(DHA)

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