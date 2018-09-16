Bursa’nın İnegöl ilçesinde sevgili kabusu! Teklifi reddedince...

Olay, dün gece Osmaniye Mahallesinde meydana geldi. Muhammed K. (26) bir apartmanın birinci katında birlikte alkol aldığı kız arkadaşı Rabia U.’ya iddiaya göre uyuşturucu alması için teklifte bulundu. Teklifi reddeden genç kızla erkek arkadaşı arasında tartışma çıktı. Rabia U., kendisini uyuşturucu almaya zorlayan Muhammed K.’den kurtulmak için pencereden atladı. 3 metre yükseklikten düşen Rabia U. yaralandı.
Rabia U., çevre sakinleri tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan genç kızın düşme sonucu burnunda ve kolunda kırıklar oluştuğu belirlendi. Genç kızın şikayeti üzerine polis ekipleri Muhammed K.’yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.
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