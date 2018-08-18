Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kazada kahreden detay

Eşi 43 yaşındaki Mehtap Soylu ile birlikte Ankara'dan Balıkesir'in Ayvalık ilçesine tatile giden Orhun Soylu idaresindeki 38 YG 652 plakalı özel otomobil, Mezitler bölgesinde meydana gelen zincirleme kazada, şehirlerarası yolcu otobüsü ile demir bariyerler arasında sıkışarak hurdaya döndü. Can pazarının yaşandığı kazada, görevliler ve vatandaşlar yardım için seferber oldu.
Tatil yolunda hayatını kaybeden Mehtap Soylu'nun içinde bulunduğu araçta bebek eşyaları olduğu görüldü. Araçta bebek olma ihtimali üzerine ekipler teyakkuza geçti. Hurdaya dönen araç ve çevresinde bebek arandı. Ancak herhangi bir şey bulanamadı.
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