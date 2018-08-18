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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kazada kahreden detay

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 17:09 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün akşam meydana gelen zincirleme kazada, bir kişinin can verdiği araçtan bebek kıyafetleri çıkması ekipleri teyakkuza geçirdi. Hurdaya dönen araç ve çevresinde bebek arandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kazada kahreden detay

Eşi 43 yaşındaki Mehtap Soylu ile birlikte Ankara'dan Balıkesir'in Ayvalık ilçesine tatile giden Orhun Soylu idaresindeki 38 YG 652 plakalı özel otomobil, Mezitler bölgesinde meydana gelen zincirleme kazada, şehirlerarası yolcu otobüsü ile demir bariyerler arasında sıkışarak hurdaya döndü. Can pazarının yaşandığı kazada, görevliler ve vatandaşlar yardım için seferber oldu.

ARABADA BEBEK ARADILAR

Tatil yolunda hayatını kaybeden Mehtap Soylu'nun içinde bulunduğu araçta bebek eşyaları olduğu görüldü. Araçta bebek olma ihtimali üzerine ekipler teyakkuza geçti. Hurdaya dönen araç ve çevresinde bebek arandı. Ancak herhangi bir şey bulanamadı.

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