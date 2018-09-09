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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde doların turşusunu kurdular

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 18:08 | Son Güncelleme

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Gedelek Mahallesi'nde turşu üretimi yapan bir şirket, 'dolar turşusu' kurdu. İki kavanoz dolar turşusu kuran şirket yetkilileri, kavanozlardan birini, Gedelek Turşu Festivali´nde stantları gezen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na hediye etti.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde doların turşusunu kurdular

Türkiye’ye ekonomik saldırılara tepki gösteren turşu üreticisi firma, dolar turşusu kurdu. Gedelek Mahallesi´nde faaliyet gösteren firma, dolar turşusu kavanozlarını festival alanındaki standına yerleştirdi.

Dolar turşuları, firma yetkilileri tarafından stantları gezen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan’a hediye edildi. Şirket yetkilileri dolardaki yüksek kur artışına rağmen, olası zamları fiyatlara yansıtmayacaklarını söyledi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da dolar turşusunu alarak firma yetkililerine teşekkür etti.

brr

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Bursa dolar turşu Doların turşusunu kurdular Orhangazi

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
1 dolar turşusu lezzetli olmuyor 100 dolar turşusu daha güzel
turşucu da uyanık doların yükseleceğini biliyor. dolar 8-9 lira olunca turşuyu açar artik
valla kusura bakmayin siz isin suyunu cikardiniz. dilim var suan abd halki trump dan memnun vergi koymasinin tek iyi tarafida disardan ithalati kesti ve kendi ulkesindeki urunlerin rekabeti artti yani dukkanlar ureticiler kendi urunlerini cine karsi daha iyi satma firsati buldu ama siz yandas medya bu millete trumpi salak gibi gosteriyorsunuz suan abd de herkez bu uygulamadan memnun darisi turkiyenin basina
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