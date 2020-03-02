HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bursa'nın penguenleri yumurtladı

Bursa'nın penguenleri yumurtladı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2020 16:46 | Son Güncelleme

Bursa'da penguenler ortama ayak uydurarak yumurtlamaya başladı. İlk olarak 5 çift yumurtlayan penguenlerin 3 çift yumurtası boş çıktı. Penguenlerin sene sonuna kadar yavru sevinci yaşaması bekleniyor.

Kurulduğu 1998 yılında 70 tür hayvanla ziyaretçi kabulüne başlayan Bursa Hayvanat Bahçesi'nde tür sayısı 130'u buldu. Bin 300 civarında hayvanın yaşadığı 200 dönümlük hayvanat bahçesinde penguenlerin beslenmeleri kameralara yansıdı. 2017 yılında Belçika ve 2018 yılında Hollanda'dan gelen 15 penguen Bursa'daki yerlerine uyum sağladı. 8'i dişi, 7'si erkek olan penguenler için ahşap ve kayalardan özel yuvalar yapıldı. İstedikleri yuvayı seçen penguenlerden 5'i yumurtladı. İlk etapta 3'ünün yumurtası boş çıkarken, 2'si yumurtalarının üzerinde oturuyor. Ayrıca ilk yumurtası boş çıkan çift tekrar yatarken, bu sene penguenlerin yavru sevinci yaşaması bekleniyor.

PENGUENLERİN BESLENMESİ KAMERADA

Öte yandan penguenlerin beslenmeleri ise kameraya yansıdı. Bakıcının içeri girmesiyle birlikte büyük sevinç yaşayan penguenler, hızlı adımlarla yanına gitti. Bakıcı, kovanın içerisinden aldığı sardalye balıklarını tek tek penguenlere verdi. O anlar kameraya yansırken, penguenler balıkları afiyetle yedi. Bakıcı, yumurtaların üzerine yatan iki penguene de elleriyle balıkları yedirdi. Penguenlere günde 3 sefer sardalye balığı ve özel vitaminler veriliyor. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şoke eden görüntü! Koronavirüsten korunmak için türbeleri yalıyorlar Şoke eden görüntü! Koronavirüsten korunmak için türbeleri yalıyorlar
Mide kanaması belirtileri nelerdir? Dışkınızın rengine dikkat!Mide kanaması belirtileri nelerdir? Dışkınızın rengine dikkat!
Tabyalar şehri olarak anılıyordu! Birer birer yok oluyorTabyalar şehri olarak anılıyordu! Birer birer yok oluyor
1/
Anahtar Kelimeler:
Bursa Penguen

En Çok Okunan Haberler

Şehit cenazesine damga vurdu! Herkes bu görüntüyü konuşuyor

Şehit cenazesine damga vurdu! Herkes bu görüntüyü konuşuyor

Bir zamanlar genç kızların gözdesiydi! Şimdi ise...

Bir zamanlar genç kızların gözdesiydi! Şimdi ise...

Dikkat çeken iddia: Koronavirüsün ilacını buldum

Dikkat çeken iddia: Koronavirüsün ilacını buldum

Ağrı'da roketli saldırı!

Ağrı'da roketli saldırı!

Survivor'da iki yarışmacı diskalifiye oldu!

Survivor'da iki yarışmacı diskalifiye oldu!

Putin: Kimse ile savaşa hazırlanmıyoruz

Putin: Kimse ile savaşa hazırlanmıyoruz

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Metrodaki iğrenç olayda flaş gelişme! İfadesi ortaya çıktı

Metrodaki iğrenç olayda flaş gelişme! İfadesi ortaya çıktı

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

İlk örnek ev teslim edildi! O evler artık böyle olacak

İlk örnek ev teslim edildi! O evler artık böyle olacak

Bursa'da korkunç olay! Baltayla babasını öldürdü

Bursa'da korkunç olay! Baltayla babasını öldürdü

Diğer Haberler
Kapadokya'da balonlar Türk bayraklarıyla havalandı

Kapadokya'da balonlar Türk bayraklarıyla havalandı

Yılda yalnızca 1 kez pişiyor! Yiyebilmek için metrelerce kuyruk bekliyorlar

Yılda yalnızca 1 kez pişiyor! Yiyebilmek için...

Tabyalar şehri olarak anılıyordu! Birer birer yok oluyor

Tabyalar şehri olarak anılıyordu! Birer birer yok oluyor

Bu okullarda öğrenciler hem derste, hem koridorda öğreniyor

Bu okulda eğitim koridorlara taşıyor

29'uncu yaş günü hayatının kabusu oldu!

Her şey yaş günü partisinde yaşandı!

Bursa'da güpegündüz dehşet

Bursa'da güpegündüz dehşet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.