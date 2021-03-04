Bursa’nın ‘suskun adam’ı 35 yıldır konuşmuyor

Mustafakemalpaşa ilçesi kırsal Koşuboğazı Mahallesi’nde yaşayan Suat Tek, 7 yaşından itibaren okul ve askerlik dışında kimseyle konuşmadı. Bu iki dönem dışında kimseye tek kelime etmeyen Tek, çevresinde ‘suskun adam’ olarak anılmaya başlandı. Sorulan sorulara cep telefonuna yazarak cevap veren Tek, nikah töreninde de ‘evet’ yanıtını kağıda yazarak, verdi. Akraba ve arkadaşları, Tek’i çocukluğundan beri konuşturmaya çalışsa da başarılı olamadı. Babası Rıdvan Tek’in, konuşması için çok sayıda doktora götürdüğü ancak sonuç alamadığı Suat Tek, konuşmama nedenini yazarak 'bilinçaltı' diye yanıtlıyor.

‘AİLEMLE İLETİŞİMİ YAZIYLA KURUYORUM’

Geçimini hayvancılık yaparak sağlayan Suat Tek, sorulan sorular üzerine yazarak, “Yedi yaşından beri konuşmuyorum. Beynimle ilgili bilinçaltı bir olay. Ailemle iletişimi yazıyla kuruyorum. Arkadaşlarım normal karşılıyorlar. En son askerde konuştum. Evlenirken yazıyla ‘evet’ dedim” cevabını verdi.

‘DOKTORLAR ÇÖZÜM BULAMADI’

Oğlunun 7 yaşında sustuğunu belirten baba Rıdvan Tek, “Kendi kendine bıraktık. Çözüm için doktorlara başvurduk. Ancak bir çözüm bulunamadı. Okulda konuşuyordu, dışarı çıkınca kimseyle konuşmadı” dedi.