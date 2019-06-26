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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kumaş deposunda çıkan yangın korkuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 23:03 | Son Güncelleme

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, tekstil firmasına ait kumaş deposunda çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kumaş deposunda çıkan yangın korkuttu

Yangın, saat 20.30 sıralarında Yıldırım ilçesine bağlı Vakıf Mahallesi'ndeki bir tekstil firmasına ait kumaş deposunda çıktı. Depodan alevlerin yükseldiğini gören işçiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 8 itfaiye aracı ve 25 personel yangına müdahale etti. Yangın, 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınırken, depoda hasar oluştu.

BİR KAMYONET KÜLE DÖNDÜ

Öte yandan deponun önünde bulunan bir kamyonet de küle dönerken, dumandan etkilenen bir itfaiye eri ise sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Yıldırım tekstil firması yangın

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