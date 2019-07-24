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Bursa Orduevi'nin asırlık "çınarları"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 11:03 | Son Güncelleme

Osmangazi ilçesinde yer alan ve ilk temeli 1968'de askeri hastane olarak atılan Bursa Orduevi sınırları içinde yer alan asırlık çınarlar, askeri yetkililerce korunuyor - Yaşları 115 ile 265 arasında olan bu çınarların biri, gövdesinin içinde bulunduğu lokantanın çatısından gökyüzüne uzanıyor - Muhabere Astsubay Kıdemli Başçavuş Hakan Parlak: - "TSK'nın her rütbedeki personeli, tarih, doğa ve yeşile özel önem vermektedir. Bu düşünce kapsamında 1984 yılında inşa edilen lokanta, anıt çınara zarar verilmeden etrafına yapılmıştır"

SERGEN SEZGİN - Bursa Orduevi bünyesinde yer alan ve yaşları 115 ile 265 arasında değişen 5 asırlık çınarın bakımları, gelecek nesillere en iyi şekilde taşınması için titizlikle yapılıyor.

Osmanlı payitahtı Bursa'da yer alan ve yaşları 100 ile 700 arasında olan 250 tescilli çınarın 5'i Orduevi sınırlarında bulunuyor. Bunların arasında yer alan 152 yaşındaki bir çınar ise Orduevi lokantasının çatısından gökyüzüne uzanıyor.

Ayrıca Orduevi bünyesindeki kafeterya içinde kalan 2 ıhlamur ağacı da askeri yetkililerce korunup, bakımları yapılıyor.

Özellikle lokanta ile kafeteryanın ağaçlara zarar verilmeden inşa edilmesi ve bu alanların içinde bırakılması Orduevi misafirlerinin takdirini topluyor.

- "TSK doğaya ve yeşile önem vermeye devam edecektir"

MEBS Kısım Komutanı Muhabere Astsubay Kıdemli Başçavuş Hakan Parlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Orduevi'nde anıt çınarlara gözleri gibi baktıklarını söyledi.

Bu ağaçların bakımlarının Bursa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun kontrol ve onayı ile Büyükşehir Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yıllık periyotlarla yapıldığını belirten Parlak, ağaçlara budama, koruyucu bakım işlemi, ağacın yara yerlerinin kapatılması, hastalıkları karşı ilaçlanması gibi işlemlerinin uygulandığını dile getirdi.

Parlak, bu aşamaların her detayının titizlikle takip edildiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bakımlar sayesinde anıt çınarların gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde kalması hedeflenmektedir. TSK'nın her rütbedeki personeli, tarih, doğa ve yeşile özel önem vermektedir. Bu düşünce kapsamında 1984 yılında inşa edilen lokanta, anıt çınara zarar verilmeden etrafına yapılmıştır. Ayrıca pastane bölümü inşa edilirken de iki ıhlamur ağacı daha bu şekilde yapıların içinde yer aldı. TSK var oldukça gittiği ve bulunduğu ortamda doğaya ve yeşile önem vermeye devam edecektir."

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Anahtar Kelimeler:
Bursa çınar ağacı Orduevi

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