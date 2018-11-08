Bursa organ bağışında çıtayı yükseltti

Milyon nüfus başına kadavradan donör sayısında (pmp) şu anda 21 seviyesinde olan, yıl sonunda 23-24'leri hedefleyen Bursa'nın, bu başarısıyla Türkiye ortalamasının 3 katına yaklaştığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehir olarak şu anda organ bağışında 21 pmp (milyon nüfus başına kadavradan donör sayısı) seviyesinde olduklarını anımsattı.

En son 2016 yılında 22 pmp'yle Türkiye rekoru kırdıklarını hatırlatan Akan, "Şu anda 21 pmp seviyesindeyiz. İnşallah yıl sonunda 23-24'leri hedefliyoruz. Bu rakam, oldukça önemli. Avrupa ortalamalarının 15-16 olduğunu düşünürsek Bursa'nın Türkiye ortalamasının 3 katına yaklaşan bir başarıyla 23-24'lere ulaşmasını olağanüstü bir başarı olarak görüyoruz." diye konuştu.

Akan, bu başarının 10 yıllık süreçte ciddi bir çalışmanın ürünü olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Çünkü 10 yıl öncesinde Bursa, organ bağışında Türkiye ortalamasının çok altındaydı. Türkiye ortalaması 3,2 iken, biz 1,8'lerdeydik. Şimdi 1,8'lerden 23-24'lere ulaşıyoruz. Almanya, İngiltere, Hollanda'yı, Avrupa ülkelerinin birçoğunu geçmişiz. Önümüzde İspanya, Fransa, Kanada ve ABD var. Şu anda dünyada da hakikaten ciddi bir yer edinmiş durumdayız. İnşallah 24-25'ler seviyesine ulaştığımızda belki dünyanın ilk 10'u arasına girmiş olacağız. Bu da ülkemiz adına gerçekten gurur verici bir durum."