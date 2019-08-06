Bursa Orhaneli’de 60 hektarlık ormanlık alan kül oldu

Bin 200 personel görev aldı Ayrıca yangının çıkmasıyla birlikte adeta dün seferberlik başlatıldı. Bursa’nın bütün ilçeleri ve Karabük, Sakarya, Zonguldak, İstanbul, Balıkesir, İzmir, Kütahya, Uşak, Eskisehir, Bilecik ve Yalova’dan takviye ekiplerle birlikte STK’larda yangında görev aldı. Toplamda yaklaşık bin 200 personel yangını söndürmek için sahada çalıştı. 74 arazöz, 13 su tankeri, 10 iş makinesi, dün 9, bugün ise 7 helikopter çalışmalarda yer aldı. Soğutma çalışmalarında şuanda 1 helikopter çalışırken, karadan ise destek sürüyor.

Şuana kadar telef olan hayvana rastlanmadı

Öte yandan yangının fazla büyümemesinde ekiplerin, fedakar çalışmalarının etkili olduğu ortaya çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahil olarak küçük alanlarda tutmaya çalıştı. Fedakar çalışmalar sayesinde yangının daha fazla genişlemesi engellendi. Bölgede yapılan kontrollerde şuana kadar telef olan hayvana rastlanmadığı öğrenildi. Yangın sebebiyle dikkatli çalışmalardan dolayı her hangi bir yaralanma ve dumandan etkilenen olmaması ise sevindirdi.