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Bursa Orhaneli'de AK Parti'li Aykurt kazandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 00:38 | Son Güncelleme

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Ali Aykurt, ilçenin yeni belediye başkanı oldu.

Bursa Orhaneli'de AK Parti'li Aykurt kazandı

Osman SAK/ORHANELİ (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Orhaneli ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Ali Aykurt, ilçenin yeni belediye başkanı oldu.
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti'nin adayı Ali Aykurt yüzde 53.38 oy oranıyla ilçenin yeni belediye başkanı olurken İYİ Parti'nin adayı İsmail Asa, yüzde 42.91 oranda kaldı.
KİMDİR ?
Ali Aykurt 1978 Yılında Orhaneli'de doğdu. İlkokulu Karaoğlanlar köyünde tamamladı. Orta ve Lise öğrenimin ise Orhaneli İmam Hatip Lisesi'nde bitirdi. Anadolu Universitesi İktisat İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Siyaset eğitimi kapsamında Bahçeşehir Universitesi Siyaset Akademisi ve Yerel Yönetimler Siyaset Akademisi sertifika programlarına katıldı. AK Parti'de 3 yıl Gençlik Kolları Yöneticiliği, 7 yıl Mahalle Temsilciliği ve 5 yıl İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

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