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Bursa Orhangazi'de AK Parti'li Aydın kazandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 21:50 | Son Güncelleme

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde Cumhur İttifakı'nın adayı Bekir Aydın, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi ilçenin yeni belediye başkanı oldu.

Bursa Orhangazi'de AK Parti'li Aydın kazandı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Orhangazi ilçesinde Cumhur İttifakı'nın adayı Bekir Aydın, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi ilçenin yeni belediye başkanı oldu.
31 Mart yerel seçimlerinde 59 bin 994 seçmenin bulunduğu Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Bekir Aydın, yüzde 70'i açılan sandık sonuçlarına göre 11 bin 750 oy alırken, Millet İttifakı'nın adayı İsmail Yılmaz 7 bin 900 oy, Demokrat Parti adayı ise 6 bin 700 oy aldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı adayı Bekir Aydın, Orhangazi'nin yeni belediye başkanı oldu.
KİMDİR?
21 Şubat 1975 yılında Orhangazi'de doğdu. İlkokulu Orhangazi Alitekin İlkokulu'nda, orta ve lise öğrenimini Bursa Erkek Lisesi, yüksek öğrenimini ise Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü'nde tamamladı. ODTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu'nda İngilizce eğitimi de alan Aydın, hızlı okuma ve anlama kurslarına katıldı ve AK Parti Siyaset Akademisi'ni tamamladı. Üniversite öğrenimini tamamladıktan sonra Süzer Holding'in Yatırım Şirketi Kent Yatırım A.Ş.'de çalışmaya başladı. İş yaşamına Bursa Kentbank'ta devam eden Aydın, 2004 yılında kendi aile şirketi olan Tevfik Naim San. ve Tic. Ltd. Şti.'de yönetim kurulu başkanlığına seçildi. Ayrıca Bekir Aydın, inşaat malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren Aydın İnşaat Malzemeleri ve kalsit üretimi yapan ORTAŞ A.Ş. firmalarında ortaklığı bulunmaktadır. İngilizce bilen Aydın; evli ve iki çocuk babası.

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