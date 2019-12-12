Bursa Orman Bölge Müdürü Akın, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Akın, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları değerlendirdi. "Haber" kategorisinde, Mehmetçiğin Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırdığı Tel Halaf'ta bir çocuğa şeker verdiği sırada çekilen, Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafına oy veren Akın, "yaşam" kategorisinde ise UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yöre halkının kerpiç evlerde yaşamaya devam etmesini bir kız çocuğu üzerinden anlatan Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" fotoğrafını tercih etti.

Akın, "spor" kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafını seçti.

Foto muhabirleri ve muhabirlerin çektiği fotoğrafları beğendiğini söyleyen Akın, oylamaya katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

