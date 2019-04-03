Bursa otizm için mavi ışık yaktı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ‘2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’ dolayısıyla tarihî belediye binasını mavi ışıklarla aydınlattı.

Büyükşehir Belediyesi, ‘2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde otizmde erken teşhisin önemine dikkati çekti, ‘Otizm İçin Mavi Işık Yak’ çağrısına da belediye binasını mavi ışıklarla aydınlatarak destek oldu. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelliler Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen faaliyette konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Yıldız, erken teşhis ve doğru eğitim ile otizmin kontrol altına alınabildiğini söyledi. Ahmet Yıldız, otizm spektrum bozukluğunun, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel bir bozukluk olduğunu hatırlattı. Her geçen gün otizm riski ile dünyaya gelen çocuk sayısının arttığını belirten Yıldız, “Otizmin günümüzde bilinen tek tedavisi, erken teşhis ile yoğun, sürekli özel eğitim. Otizmli çocuklara erken yaşta, tercihen üç yaştan önce teşhis konması büyük önem taşır. Çünkü otizmli bir çocuk özel eğitim almaya ne kadar erken başlarsa, o kadar hızlı ilerleyebilir” dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Engelsiz Yaşam Merkezi hakkında da bilgiler veren Başkan Vekili Ahmet Yıldız, merkezin, engelli olma haliyle ilgili toplumda farkındalık oluşturduğunu belirtti. Bu merkezler sayesinde toplumun engelli haklarını gözeten duyarlı bir yapıya kavuşacağını vurgulayan Yıldız, “Bursa Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, engellilerin sosyal aktivitelere iştirak etmelerini sağlamak, meslekî becerilerini geliştirmeye yardımcı olmak, ailelerinin hayatlarını kolaylaştırmak ve engelli ve engelsiz bireyler arasındaki iletişimi kuvvetlendirmek üzere faaliyet gösteren bir yaşam merkezdir” dedi.

Yıldız’ın konuşmasının ardından herkes ellerindeki mavi balonları gökyüzüne bırakarak, ‘Otizm için mavi ışık yak’ çağrısında katkıda bulundu.



