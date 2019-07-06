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Bursa plajları yosunlardan arındırılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 15:18 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 115 kilometrelik Bursa sahilindeki yosunları 100 kişilik temizlik ekibiyle temizliyor.Bursa’nın sahil şehri kimliğini öne çıkarmak ve yaz turizminden de hak ettiği payı almasını sağlamak amacıyla çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi, havaların artmasıyla ortaya çıkan yosun temizliğini de aksatmıyor.

Bursa plajları yosunlardan arındırılıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 115 kilometrelik Bursa sahilindeki yosunları 100 kişilik temizlik ekibiyle temizliyor.
Bursa’nın sahil şehri kimliğini öne çıkarmak ve yaz turizminden de hak ettiği payı almasını sağlamak amacıyla çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi, havaların artmasıyla ortaya çıkan yosun temizliğini de aksatmıyor. Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü kıyı ve plaj temizlik ekipleri, özellikle halk plajlarında kış aylarında oluşan kötü görüntüleri ortadan kaldırırken, kum eksilmesine bağlı olarak yaşanan bozulmalar da ekipler tarafından onarıldı. Çalışmalar kapsamında her yıl olduğu gibi Karacabey, Mudanya ve Gemlik halk plajlarındaki soyunma ve duş kabinlerinin de bakım ve onarımı da kullanımına hazır vaziyette gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesi, kıyı ve plaj temizliğinin yanı sıra deniz yüzeyindeki atıkların toplanarak bertaraf edilmesi yönündeki çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. 115 kilometrelik uzunluğundaki deniz kıyısı ile Bursa’nın dikkat çektiğini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla canla başla çalıştıklarını dile getirdi. Aktaş mesajında şu kelimelere yer verdi:
“Gemlik, Mudanya ve Karacabey ilçelerinde bulunan 25 kilometrelik plajlarımız Marmara denizinde artan besin tuzları sebebiyle çoğalan yosunlara karşı 100 kişilik ekibimiz her gün temizlik yapıyor. Bursalı hemşerilerimizin deniz kıyılarından daha iyi yararlanması için canla başla çalışıyoruz.”
Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaz tatili için ağırlıklı olarak Ege ve Akdeniz sahillerini tercih etmek zorunda kalan Bursalıların Mudanya, Gemlik ve Karacabey sahillerinden de en iyi şekilde yararlanabilmesi maksadıyla plajlardaki kaliteyi en üst seviyeye çıkardı.

Bursa plajları yosunlardan arındırılıyor

Bursa plajları yosunlardan arındırılıyor

Bursa plajları yosunlardan arındırılıyor

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