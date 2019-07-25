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Bursa plajlarında son durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 11:06 | Son Güncelleme

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken, Bursa sahillerinde Temmuz ayında yapılan tahlillerin birinci tur sonuçları açıklandı.Bursa İl Sağlık Müdürlüğünün açıkladığı tahlil sonuçlarına göre Mudanya, Karacabey ve Gemlik ilçelerinin Marmara Denizi’ne olan kıyıları ile İznik Gölü kıyısındaki plaj ve kamplarda yapılan Temmuz ayı birinci tur ölçümlerinde, 24 plajdan 15 plajda su kalitesinin iyi, 9 plajda ise orta kalite su olduğu belirlendi.Deniz suyu kirliliği ölçüm sonuçlarına göre, Marmara Denizi’ne kıyısı bulunan Gemlik’te 8, Mudanya’da 9 ve Karacabey’de 3, İznik Gölü kıyısında ise 4 olmak üzere 24 kamp ve plajda tespitler yapıldı.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken, Bursa sahillerinde Temmuz ayında yapılan tahlillerin birinci tur sonuçları açıklandı.
Bursa İl Sağlık Müdürlüğünün açıkladığı tahlil sonuçlarına göre Mudanya, Karacabey ve Gemlik ilçelerinin Marmara Denizi’ne olan kıyıları ile İznik Gölü kıyısındaki plaj ve kamplarda yapılan Temmuz ayı birinci tur ölçümlerinde, 24 plajdan 15 plajda su kalitesinin iyi, 9 plajda ise orta kalite su olduğu belirlendi.
Deniz suyu kirliliği ölçüm sonuçlarına göre, Marmara Denizi’ne kıyısı bulunan Gemlik’te 8, Mudanya’da 9 ve Karacabey’de 3, İznik Gölü kıyısında ise 4 olmak üzere 24 kamp ve plajda tespitler yapıldı. Bu kapsamda 100 mililitrede bulunan bakteri sayısının "kılavuz ve zorunlu değerler" olarak dikkate alındığı ölçümlerde, "toplam koliform", "fekal koliform" ve "fekal streptokok" parametrelerinin, 15 plajda değerlerin altında, 9 plajda ise kılavuz değerle zorunlu değer aralığında olduğu tespit edildi.
Toplam sonuçlar kılavuz değerlerin altındaysa "iyi kalitede su (girilebilir)", kılavuz değerle zorunlu değer arasındaysa"orta kalitede su (girilebilir)", zorunlu değerlerin üzerindeyse "kötü kalitede su (girilemez)" değerlendirmesinin gerçekleştirildiği ölçümlerde "iyi kalitede su" olduğu tespitlerine yer verildi.
Bursa’nın "iyi ve orta kalite" deniz suyuna sahip sahil ve plajlar şöyle:
Gemlik: Büyükkumla Halk Plajı, Hasanağa Gençlik Kampı, Gemsaz Halk Plajı, B.B.B. Kumsaz Halk Plajlarında ’iyi kalite su’ olarak tespit edilirken Narlı Halk Plajı, Karacaali Gençlik Kampı, B.B.B. Küçükkumla Halk Plajı ve B.B.B Kurşunlu Hanımlar Plajında ’orta kalite su’.
Mudanya: B.B.B. Eşkel Halk Plajı, Burgaz Halk Plajı, B.B.B. Eğerce, B.B.B. Mesudiye Halk Plajı, Kumyaka Halk Plajı, Zeytinbağı Halk Plajlarında ’iyi kalite su’ olarak tespit edilirken Coşkunöz Halk Plajı, Kızılay Kampı ve Burgaz Altınkum Halk Plajı orta kalite su’.
Karacabey: Yeniköy Halk Plajı, Malkara Halk Plajı, Kurşunlu Halk Plajlarında ’iyi kalite su’.
İznik Gölü: Göllüce Halk Plajı, İnciraltı Mevki Halk Plajı ‘iyi kalite su’ olarak tespit edilirken, Darka Tatil Köyü, Orhangazi Halk Plajı ’orta kalite su’.

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