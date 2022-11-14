HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa polisi alarma geçiren bomba ihbarının nedeni ortaya çıktı! Deniz otobüsünü kaçırınca...

Bursa polisi alarma geçiren bomba ihbarının nedeni ortaya çıktı! Deniz otobüsünü kaçırınca...

14.11.2022 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan, 'Bursa ile İstanbul arasında çalışan deniz otobüslerinde bomba var' yönünde ihbar yapıldı. İhbar üzerine alarma geçen polis ekiplerinin deniz otobüslerinde yaptığı aramalarda, ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı. İhbarı yapan kişi ise polis tarafından İstanbul'a binmek için gittiği otobüste yakalandı. Gözaltına alınan şahıs asılsız ihbarı, feribota yetişemediği için yaptığını itiraf etti.

Bursa polisi alarma geçiren bomba ihbarının nedeni ortaya çıktı! Deniz otobüsünü kaçırınca...

Bursa'da dün akşam saatlerinde polis ihbar hattına yapılan, 'Bursa ile İstanbul arasında çalışan deniz otobüslerinde bomba var’ ihbarı, polisi alarma geçirdi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa'dan ve İstanbul'dan hareket eden deniz otobüslerinde arama yaptırdı.

bursa-istanbul-seferlerini-yapan-deniz-otobuslerinde-bomba-aramasi-yapildi-ek-fotograflar_3283_dhaphoto2

Bursa'dan akşam saatlerinde İstanbul'a gitmek üzere hareket eden deniz otobüsü ise yapılan ihbar üzerine Yalova'nın Armutlu ilçesindeki iskeleye yanaştırıldı. Polislerin uyarısından sonra yolcular indirilirken, deniz otobüsünde yapılan aramada bomba ya da herhangi bir olumsuzluğa rastanılmadı. Aramalar tamamlandıktan sonra yolcular Mudanya'ya geri getirildi.
bursa-istanbul-seferlerini-yapan-deniz-otobuslerinde-bomba-aramasi-yapildi-ek-fotograflar_3283_dhaphoto1

FERİBOTA YETİŞEMEDİĞİ İÇİN İHBARDA BULUNMUŞ

Aramada herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmayan ekipler, asılsız ihbarı yapanın E.A. (22) olduğunu belirledi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.A'yı Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden İstanbul'a gitmek için bindiği otobüste gözaltına aldı.

E.A'nın ifadesinde, asılsız ihbarı feribota yetişemediği için yaptığını itiraf ettiği öğrenildi. Deniz otobüsü daha İstanbul'a hareket etti. (AA-DHA)

bursa-istanbul-seferlerini-yapan-deniz-otobuslerinde-bomba-aramasi-yapildi_7528_dhaphoto5


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düğünde takılan bütün altınları ve paraları çalıp kaçtılarDüğünde takılan bütün altınları ve paraları çalıp kaçtılar
Taksim saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Bombayı koyan o kadın böyle yakalandıTaksim saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Bombayı koyan o kadın böyle yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Bursa

En Çok Okunan Haberler

Şehrin haritasının üstüne geri sayım ibaresi koydu! Ekipler harekete geçti

Şehrin haritasının üstüne geri sayım ibaresi koydu! Ekipler harekete geçti

Saldırganın yanındaki kadınlar kim?

Saldırganın yanındaki kadınlar kim?

'Çoklu ilişki' itirafı olay yaratmıştı... Bu kez de yasak aşk itirafı!

'Çoklu ilişki' itirafı olay yaratmıştı... Bu kez de yasak aşk itirafı!

Asgari ücrette ters köşe! 8-10 bin TL bekleyenler...

Asgari ücrette ters köşe! 8-10 bin TL bekleyenler...

1 kiloluk bombayı o verdi, her yerde aranıyor

1 kiloluk bombayı o verdi, her yerde aranıyor

BTP'nin katılım talebi gündemdeydi! 6'lı masadan açıklama

BTP'nin katılım talebi gündemdeydi! 6'lı masadan açıklama

İlginizi Çekebilir

Aç karnına içilen çay, çay değil: ZEHİR

Aç karnına içilen çay, çay değil: ZEHİR

Severek yiyorsunuz ama hayatınızı altüst ediyor! En büyük düşmanınız

Severek yiyorsunuz ama hayatınızı altüst ediyor! En büyük düşmanınız

Flaş Fırsat: Under Armour ayakkabıda 650 TL'nin üzerinde indirim! Kaçırmayın

Flaş Fırsat: Under Armour ayakkabıda 650 TL'nin üzerinde indirim! Kaçırmayın

Endişelerin çoğu geçici... Rahatlamaya çalışın

Endişelerin çoğu geçici... Rahatlamaya çalışın

Gülümsemek için bir sebep bulun! Günlük burç yorumları

Gülümsemek için bir sebep bulun! Günlük burç yorumları

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.