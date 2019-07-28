Bursa polisi denetimlerine devam ediyor

Bayram öncesi denetimlerini arttıran Bursa polisi, 300 personelden oluşan 75 ekiple umuma açık iş yerlerini denetledi. 30 farklı iş yerinin ve 892 şahsın yapılan kontrollerinde, bir çok iş yerine çeşitli cezalar uygulandı.

Bayram öncesi denetimlerini arttıran Bursa Asayiş Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı farklı şubelerde görevli 300 personelden oluşan 75 ekibin katılımıyla umuma açık yerlere baskın düzenledi. 30 iş yerinin incelendiği uygulamada 892 şahsın UYAP sorgusu yapıldı. Sorgulanan 8 şahsın çeşitli suçlardan arandığı tespit edilerek gözaltına alındı. Gece 01.00 ile 03.00 saatleri arasında yapılan denetlemelerde, 12 iş yerinde kapalı alanda sigara içildiği, 3 iş yerinde TAPDK belgesi olmadığı, 4 iş yerinde canlı müzik belgesinin olmadığı, 8 farklı iş yerinde toplam 21 çalışanın SGK ve Kimlik Bildiriminin yapılmadığı, 1 kadının konsomatris olarak çalıştırıldığı, 3 iş yerinin de tabela adı ile ruhsat kaydının farklı olduğu tespit edilerek idari işlem yapıldı. Ayrıca 1 şahsın da başkasına ait kimlik kullandığı tespit edilerek adli işlem uygulandı.