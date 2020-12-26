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  4. Bursa polisi kısıtlamaya uymayanları böyle kovaladı, sonunda yakaladı

Bursa polisi kısıtlamaya uymayanları böyle kovaladı, sonunda yakaladı

26.12.2020 13:21 | Son Güncelleme:
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Bursa’da kısıtlamayı delerek sokaklarda gezen gençlerin polis ekiplerden kaçma anı kameralar tarafından görüntülendi.

Bursa’da kısıtlamayı delerek sokaklarda gezen gençlerin polis ekiplerden kaçma anı kameralar tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin ikazlarına uymayan ve ateş yakan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, kısıtlamaya aldırış etmeyen gençler, gece saat 23.00 sıralarında sokakları ve parkları doldurdu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri gören gençler, panik yaparak ara sokaklara kaçtı. O anlar ise kameralar tarafından görüntülendi.
Öte yandan, Ulus Mahallesi’nde devriye gezen polis araçlarının uyarılarını dinlemeyen ve sokaklara girmelerini engelleyen 2 şüpheli, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin başarılı çalışmasıyla gözaltına alındı. 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Sokaklar üzerinde ve parklarda yakılan ateş, polis ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
56 saatlik kısıtlama sebebiyle Bursa Polisi’nin bir çok noktadaki denetimleri sabaha kadar sürdü.

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