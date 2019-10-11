HABER

Bursa polisi köşe bucak aradı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 10:59 | Son Güncelleme

Bursa’da narkotik ile asayiş ekipleri, park bahçeler ve umuma açık yerlerde uygulama yaptı.

Bursa’da narkotik ile asayiş ekipleri, park bahçeler ve umuma açık yerlerde uygulama yaptı. Çok sayıda aracın da arandığı uygulamada köşe bucak arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Yıldırım ilçesinde narkotik ve asayiş uygulaması yaptı. Çok sayıda polis memurunun katıldığı uygulamada ekipler yolda oluşturulan trafik kontrol noktasında araç kontrolü, park bahçelerde ve umuma açık alanlarda arama yaparak şüpheli şahısların GBT kontrollerini yaptı.
Uygulama kapsamında 604 şahsın UYAP sorgusu, 14 okul çevresinde, 15 park ve bahçede, 11 umuma açık alanda arama yapıldı. Çok sayıda araç durdurularak sürücülerin belgeleri kontrol edilip araçlarda arama yapıldı. Uygulamada bir miktar da esrar ile bonzai ele geçirildi.

Bursa polisi köşe bucak aradı

Bursa polisi köşe bucak aradı

Bursa polisi köşe bucak aradı

Bursa polisi köşe bucak aradı

Bursa polisi köşe bucak aradı

Bursa polisi köşe bucak aradı

Bursa polisi köşe bucak aradı

Bursa polisi köşe bucak aradı

Bursa polisi köşe bucak aradı

Bursa polisi köşe bucak aradı

Bursa polisi köşe bucak aradı

Bursa polisi köşe bucak aradı

Bursa polisi köşe bucak aradı

Bursa polisi köşe bucak aradı

Bursa polisi köşe bucak aradı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'ya şehit ateşi düştü!

Ankara'ya şehit ateşi düştü!

Trump'tan bir 'Türkiye' paylaşımı daha

Trump'tan bir 'Türkiye' paylaşımı daha

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Mucize Doktor'da aşk sürprizi! 'Bu çok tehlikeli bir durum'

Mucize Doktor'da aşk sürprizi! 'Bu çok tehlikeli bir durum'

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.