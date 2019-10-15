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Bursa polisinden 20 milyon dolarlık “Man in the middle attack” operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 20:13 | Son Güncelleme

Bursa polisi, Türkiye’de bir çetenin kurdukları paravan şirketlerle uluslararası çapta dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti.

Bursa polisi, Türkiye’de bir çetenin kurdukları paravan şirketlerle uluslararası çapta dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti. “Man in the middle attack” olarak bilinen ‘aradaki adam saldırısı’ diye nitelendirilen tekniği kullanan çete 3 ilde yapılan operasyonlarla çökertildi.
Bursa Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir çetenin uluslararası çapta, birçok ülke şirketini, kurdukları paravan şirketler ve mail saldırıları ile dolandırdığını tespit etti. Çeteyi takibe alan Bursa siber polisi, çetenin hacker yardımıyla uluslararası ticaret yapan Türk firmaları ile farklı ülkelere ait çok sayıda şirketi maillerini kırarak alacaklı olan firma adına borçlu firmaya kendi banka hesaplarını attıkları ve bu şekilde milyon dolarlık vurgun yaptıklarını belirledi. 6 aylık bir takibin ardından çeteye yönelik İstanbul, Gaziantep ve Kilis’te operasyon düzenleyen ekipler 23 çete üyesini gözaltına aldı.
Dünyada ‘Man in the middle attack’ yani ‘Aradaki adam saldırısı’ olarak bilinen yöntemi kullanarak borçlu şirketlere alacaklı şirket adına mail atan ve kendi hesaplarına para transferi yapılmasını sağlayan çetenin, bu yolla son 6 ay içerisinde 20 milyon dolarlık vurgun yaptığı belirlendi. Türkiye’nin uluslararası alanda ticari itibarını zedeleyen çetenin aynı zamanda bu paraları kurdukları paravan şirketlerin hesabına aktardığı ve çete üyelerinin komisyonlarını aldıktan sonra kalan parayı da çete yöneticisinin hesabına aktardıkları ortaya çıktı.
Gözaltına alınan şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 tane para sayma makinesi ile 2 tane ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait fişekler ele geçirildi.
Şüpheliler ilk işlemleri için Bursa emniyetine götürüldü.

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