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Bursa polisinden büyük narkotik operasyonu; 33 kişi tutuklandı

22.03.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa polisi, zehir ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere operasyon düzenledi.

Bursa polisi, zehir ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere operasyon düzenledi. Operasyonlar çerçevesinde 33 kişi tutuklanırken, 15 kişinin sorgusu devam ediyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. İl genelinde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen toplam 48 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahısların üzerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 11 kilo 100 gram metamfetamin, 4 kilo 400 gram kokain, 3 kilo 600 gram bonzai, 3 kilo 600 gram esrar, 39 adet ecstasy , satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar eroin, 1 adet hassas terazi, 10 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 29 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen bir miktar para ele geçirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan 48 şahıstan 33’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 15 şahıs hakkındaki adlî tahkikat devam ediyor.

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