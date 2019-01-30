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Bursa polisinden tacirlere yıl sonu darbesi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 22:58 | Son Güncelleme

Bursa narkotik polisi yılbaşı öncesi yaptıkları operasyonla zehir tacirlerine senenin son darbesini indirdi.

Bursa narkotik polisi yılbaşı öncesi yaptıkları operasyonla zehir tacirlerine senenin son darbesini indirdi. Ekipler yılbaşı öncesi vatandaşa zehir satmaya hazırlanan 5 kişiyi gözaltına aldı.
Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşından önce vatandaşa zehir satmaya hazırlanan uyuşturucu tacirlerine suç üstü yaptı. Uyuşturucu kullandıkları tespit edilen 14 kişinin ifadelerinden ve yapılan fiziki takiplerden yola çıkan narkotik polisi, zehir ticareti hazırlığındaki şahıslara baskın düzenledi. 5 kişinin gözaltına alındığı baskında şahısların ev ve arabalarında yapılan aramalarda 1 kilo 17 gram esrar, 27 gram satışa hazır halde paketlenmiş metamfetamin, bir miktar bonzai, 2 ruhsatsız tabanca ve bu tababcalara ait fişek ile şarjörler ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şahıs ilk işlemlerinin altından adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan biri tutuklanırken diğer 4 kişinin savcılık sorgusu devam ediyor.

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