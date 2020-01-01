HABER
  4. Bursa polisinin yılbaşı mesaisi

Bursa polisinin yılbaşı mesaisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 10:47 | Son Güncelleme

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü bağlı ekipleri, yılbaşı gecesi 2020’nin ilk saatlerinden itibaren başlayıp sabah hava aydınlanıncaya kadar kontrollere devam etti.Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şehrin en işlek caddelerde araçları durdurarak sürücülere alkolmetre ile alkol kontrollü yaptı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü bağlı ekipleri, yılbaşı gecesi 2020’nin ilk saatlerinden itibaren başlayıp sabah hava aydınlanıncaya kadar kontrollere devam etti.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şehrin en işlek caddelerde araçları durdurarak sürücülere alkolmetre ile alkol kontrollü yaptı. Asayiş ekipleri ile birlikte yapılan kontrollerde araçların bagajları da didik didik arandı. Denetimler sabahın ilk saatlerine kadar devam etti. Kontrollerin en üst seviyede olduğu Bursa’da yılbaşı gecesi cadde ve sokak üzerinde toplanıp çevreye rahatsızlık veren alkollü guruplarda gecenin ilerleyen saatlerinde uyarılıp dağıtıldı.

Fırtına tabelayı uçurdu! Saniyelerle kurtuldular Fırtına tabelayı uçurdu! Saniyelerle kurtuldular
İstanbul’da yeni yılın ilk gününde yollar boş kaldıİstanbul’da yeni yılın ilk gününde yollar boş kaldı
Avukat çift ve oğullarının ölümüne neden olan TIR şoförüne 1 yıl 8 ay hapisAvukat çift ve oğullarının ölümüne neden olan TIR şoförüne 1 yıl 8 ay hapis
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski futbolcu intihar etti

Eski futbolcu intihar etti

Erdoğan Bakan Soylu'nun telefonundan seslendi!

Erdoğan Bakan Soylu'nun telefonundan seslendi!

Yer: İstiklal Caddesi! Tekme ve yumruklar havada uçuştu!

Yer: İstiklal Caddesi! Tekme ve yumruklar havada uçuştu!

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

Yılbaşı kutlamasında kan aktı

Yılbaşı kutlamasında kan aktı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye ve dünya 2020'ye böyle girdi

2020 böyle karşılandı

Ghosn hakkında film gibi firar iddiası

Ghosn hakkında film gibi firar iddiası

Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesinden sürpriz ziyaret

Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesinden sürpriz ziyaret

80 milyon TL'lik büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

19 yaşındaki Youtuber sadece 6 ayda bakın ne kadar kazandı!

19 yaşındaki Youtuber sadece 6 ayda bakın ne kadar kazandı!

İstanbul'da 2020'nin ilk günü yollar boş kaldı

İstanbul'da yollar boş kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.